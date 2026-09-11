Adolescente é apreendido após roubo de carga de R$ 500 mil na Zona Norte do Rio

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-Cap) apreenderam, nesta sexta-feira (11), um adolescente envolvido em um roubo de uma carga avaliada em mais de R$ 500 mil. O adolescente foi capturado na Pavuna, Zona Norte do Rio, após trabalho de inteligência e investigação realizado pela unidade.

De acordo com as apurações, a carga de carne foi roubada no dia 13 de agosto. O motorista do caminhão foi abordado na altura da Pavuna e obrigado a seguir até uma comunidade da região. No local, o grupo retirou a vítima do veículo e realizou o transbordo da carga para outros automóveis. Além da mercadoria, os criminosos também levaram dez pneus do caminhão.

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A partir das informações obtidas durante a investigação, incluindo dados do sistema de rastreamento e das câmeras instaladas no veículo, os policiais conseguiram identificar a participação do adolescente na ação. Ele também é apontado como integrante da quadrilha especializada em roubos de cargas que atua no Complexo da Pedreira, ligado à facção criminosa TCP. Ele foi localizado e apreendido nesta sexta-feira.

As investigações continuam para identificar, localizar e apreender ou prender todos os demais envolvidos no roubo.