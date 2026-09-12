PM prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Niterói

Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã deste sábado (12), na comunidade Vila Ipiranga, em Niterói. A ocorrência aconteceu por volta das 6h50.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam patrulhamento na região quando localizaram os dois suspeitos.

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Com a dupla, foram apreendidos um rádio transmissor, dinheiro em espécie, além de material entorpecente, que ainda será contabilizado.

A ocorrência segue em andamento.