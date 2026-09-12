Polícia Civil prende homem por estupro e armazenamento de pornografia infantil em Itaboraí

De acordo com as apurações, o criminoso cometeu o crime no estado do Paraná e fugiu para o Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

De acordo com as apurações, o criminoso cometeu o crime no estado do Paraná e fugiu para o Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em conjunto com a Polícia Civil do Paraná, prenderam, nesta quinta-feira (10/09), um homem pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil.

O criminoso foi localizado em um posto de combustível no município de Itaboraí, na Baixada Fluminense.

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De acordo com as apurações, o criminoso cometeu o crime no estado do Paraná e, logo após o delito, ele fugiu para o estado fluminense com a certeza de que ficaria impune.

A captura desta quinta-feira ocorreu a partir de um intenso trabalho investigativo, com base no cruzamento de dados entre as forças de segurança e análise de informações do Setor de Inteligência.

Os agentes realizaram o monitoramento de possíveis rotas e endereços vinculados ao criminoso e o localizaram no município de Itaboraí. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão.