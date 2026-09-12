PM apreende câmeras de monitoramento, drogas e rádio transmissor do tráfico em Niterói

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 78ª DP (Fonseca),onde a ocorrência foi registrada - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 78ª DP (Fonseca),onde a ocorrência foi registrada - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Uma operação do 12º BPM (Niterói), realizada na tarde desta sexta-feira (11), terminou com a apreensão de drogas, um rádio transmissor e quatro câmeras de monitoramento na Rua do Rumo, na comunidade do Marítimo, no Barreto, em Niterói.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do setor de busca da unidade foram ao local após receberem denúncias de que traficantes oriundos da comunidade Vila Ipiranga estariam implantando um ponto de venda de drogas nas proximidades do local conhecido como Mirante. As informações também indicavam que câmeras de segurança estariam sendo instaladas para monitorar a movimentação e a chegada de policiais.

Caravana de Arte e Lazer vai promover diversão para gonçalenses neste fim de semana

Mendonça levanta sigilo de investigação sobre financiamento do filme Dark Horse

Segundo a PM, os agentes realizaram a aproximação de forma velada e, ao chegarem às proximidades de uma obra da Prefeitura, no Mirante, encontraram três homens em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da equipe, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata e não foram localizados.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma mochila abandonada pelos suspeitos. No interior, havia 26 pinos de cocaína, 13 tiras de maconha e um rádio transmissor.

Ainda durante a operação, os agentes verificaram os postes instalados nas proximidades e localizaram quatro câmeras de monitoramento da marca ZEM, instaladas em pontos estratégicos. Conforme a PM, os equipamentos possivelmente eram utilizados para acompanhar a movimentação na região e alertar sobre a aproximação das forças de segurança.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 78ª DP (Fonseca), onde a ocorrência foi registrada sob o número 4832/2026. Após a apresentação e oitiva, os itens permaneceram apreendidos na unidade policial.