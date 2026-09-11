“Gangue do Ouro”: polícia procura dupla suspeita de roubar joias avaliadas em R$ 75 mil em Niterói

Suspeitos teriam abordado comerciante em Engenho do Mato e fugido de motocicleta com cordão de ouro e crucifixo com diamantes - Foto: Divulgação

Suspeitos teriam abordado comerciante em Engenho do Mato e fugido de motocicleta com cordão de ouro e crucifixo com diamantes - Foto: Divulgação

A Polícia Civil procura dois homens, ambos de 27 anos, suspeitos de integrar a chamada “Gangue do Ouro”, grupo investigado por roubos de joias em Niterói. A dupla é apontada como responsável pelo roubo de um cordão de ouro e um crucifixo com diamantes, avaliados em cerca de R$ 75 mil, em Engenho do Mato, na Região Oceânica.

O crime aconteceu no dia 10 de julho, por volta das 10h30. Segundo as investigações, a vítima estava em frente ao próprio estabelecimento quando foi abordada pelos suspeitos. Um deles teria descido da motocicleta e anunciado o assalto, enquanto o comparsa permaneceu no veículo. Após pegar as joias, a dupla fugiu em direção a Várzea das Moças, na divisa entre Niterói e São Gonçalo.

De acordo com a investigação, os dois fariam parte do grupo especializado em roubar correntes, relógios e outros objetos de valor que ficam visíveis nas vítimas. A estratégia seria agir rapidamente e aproveitar o movimento de veículos e pedestres para dificultar a fuga.

A Justiça expediu mandados de prisão preventiva contra João Marcos Dias de Andrade Mendonça e Yuri de Oliveira da Silva, após pedido feito pela 81ª DP (Itaipu). Eles são procurados pelos crimes de roubo qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo.

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Yuri de Oliveira da Silva já possui passagens anteriores pela polícia por crimes patrimoniais. Em dezembro de 2019, ele foi preso por roubo com violência ou grave ameaça. Na ocasião, segundo a investigação, teria dado cobertura a comparsas durante um assalto a passageiros de um carro de aplicativo na Avenida Éwerton Xavier, em Várzea das Moças. Ele deixou a prisão em janeiro de 2021.

Em março de 2023, Yuri foi novamente preso, desta vez suspeito de envolvimento em dois roubos qualificados e resistência, em concurso material. O caso também resultou em um procedimento administrativo disciplinar em maio de 2024. Ele recebeu liberdade condicional em novembro de 2025.

A imagem dos dois suspeitos foi divulgada pelo Disque Denúncia nesta quarta-feira (10), com o objetivo de ajudar a polícia a localizá-los. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo telefone (21) 2253-1177, que funciona 24 horas.