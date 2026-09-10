Com ajuda do Disque Denúncia/RJ, foragido da justiça é preso na Zona Norte do Rio

Policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP), da Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN-RJ), em ação conjunta com agentes da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (SSISPEN), recapturaram, na manhã desta quarta-feira (9), em Cordovil, na Zona Norte do Rio, o foragido da justiça Ricardo Bezerra da Silva, conhecido como “Calango”, de 53 anos. A ação foi realizada com base em informações encaminhadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177).

A operação ocorreu por volta das 8h45, na Rua Tenente Palestrina, esquina com a Rua Antônio João, em Cordovil, após um trabalho de levantamento e análise das informações recebidas, que incluiu o reconhecimento do local e uma avaliação prévia dos riscos envolvidos. Natural de Pernambuco e classificado como de alta periculosidade, Ricardo foi inserido no sistema prisional fluminense em 8 de maio de 2023, acusado de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Leia também:

Niterói entra em estágio de atenção por previsão de chuva forte e raios

Mulher acusada de matar marido e cortar partes íntimas dele é presa; vídeo

Desde 6 de maio de 2024, ele encontrava-se na condição de Prisão Albergue Domiciliar (PAD). Durante consulta aos sistemas oficiais, porém, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão por regressão cautelar, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) em fevereiro deste ano.

De acordo com as informações judiciais, Ricardo foi condenado a cinco anos e sete meses de reclusão. Ele havia cumprido 11 meses da pena e ainda restavam quatro anos e sete meses a serem cumpridos em regime prisional semiaberto.

Após a recaptura, Ricardo foi encaminhado à 38ª DP (Brás de Pina), onde o mandado de prisão foi confirmado e as medidas cabíveis foram adotadas. Em seguida, ele foi levado novamente para uma unidade prisional da SEPPEN-RJ, onde permanece à disposição da Justiça para cumprir o restante da pena determinada pelo Judiciário.

A colaboração da população é fundamental para auxiliar as forças de segurança na localização de criminosos. Informações podem ser repassadas ao Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e garante sigilo total sobre a identidade do denunciante.

Também é possível enviar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado/DD, no número (21) 2253-1177. A ferramenta utiliza uma técnica que remove ou altera informações capazes de identificar a pessoa responsável pela denúncia.