Polícia Penal RJ apreende 28 celulares e drogas em unidades prisionais

Oito aparelhos e cerca de um quilo de drogas em diligências realizadas em quatro unidades prisionais - Foto: Divulgação

Oito aparelhos e cerca de um quilo de drogas em diligências realizadas em quatro unidades prisionais - Foto: Divulgação

Em continuidade às ações da Operação Illicitus, a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) apreendeu, nesta quarta-feira (09), 28 aparelhos e cerca de um quilo de drogas em diligências realizadas em quatro unidades prisionais. As revistas ocorreram no Presídio Romeiro Neto, em Magé; no Instituto Penal Edgar Costa, em Niterói; na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu; e no Presídio Nelson Hungria, no Complexo de Gericinó.

A Operação Illicitus visa a combater o crime organizado no sistema prisional, desarticulando a comunicação entre faccionados presos e em liberdade. As ações são sistemáticas e contam com a atuação integrada das subsecretarias Operacional e de Inteligência, além da Corregedoria-Geral da instituição.

Os alvos permanentes das ações são detentos, visitantes e policiais penais que, porventura, estejam envolvidos em práticas ilegais, de modo a cometer e/ou facilitar atividades ilícitas no sistema prisional.

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Desde o início da Operação Illicitus, em agosto deste ano, já foram apreendidos mais de 700 celulares e mais de nove quilos de drogas em estabelecimentos prisionais do estado. Neste mesmo período, mediante o controle rígido e o auxílio de tecnologia, como scanners corporais, 12 visitantes foram presos tentando ingressar com materiais proibidos em unidades do sistema. Dois policiais penais também foram flagrados.

A Seppen reconhece a importância dessas ações para o enfraquecimento do crime organizado, em prol da segurança da população, e reforça o seu compromisso com a transparência pública, operando sob o controle da legalidade para garantir a ordem do sistema prisional fluminense.