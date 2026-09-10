Mulher mata a própria mãe de 77 anos com golpes de martelo em Itaboraí

Segundo a Polícia Civil, a filha confessou ter desferido os golpes contra a mãe - Foto: Reprodução

Segundo a Polícia Civil, a filha confessou ter desferido os golpes contra a mãe - Foto: Reprodução

Uma mulher, pós graduada em psicologia, foi presa em flagrante no final da noite desta quarta-feira (9) suspeita de matar a própria mãe, de 77 anos, no bairro Nova Cidade, em Itaboraí. A vítima foi atacada com golpes de martelo dentro de casa. Segundo a Polícia Civil, a filha confessou ter desferido os golpes contra a mãe.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foram acionados para investigar o caso. De acordo com informações iniciais, a mulher foi até a residência da mãe levando um martelo. Ao encontrar a idosa acompanhada do companheiro, com quem mantinha um relacionamento havia cerca de nove anos, passou a destruir objetos da casa e questionou a mãe sobre uma suposta relação sexual com o homem.

Em seguida, a suspeita atacou a mãe com diversos golpes de martelo, inclusive na região da cabeça. O companheiro da vítima tentou interromper as agressões, mas também foi atingido na cabeça.

Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) | Foto: Divulgação

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Suspeita já havia ameaçado a mãe

Durante as diligências, os policiais descobriram que a mulher já havia agredido a própria mãe em outras ocasiões e também feito ameaças de morte contra ela.

A equipe da DHNSG realizou perícia e levantamentos no local, além do cruzamento de informações para esclarecer a dinâmica do crime. Durante as investigações, a mulher confessou as agressões que provocaram a morte da mãe.

Ela foi autuada em flagrante por feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar. A idade da vítima também é considerada uma circunstância de agravamento.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.