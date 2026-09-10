Polícia Civil prende dono de ferro-velho clandestino e apreende mais duas toneladas em materiais de trânsito

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (09), o responsável por um ferro-velho clandestino em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. No local, foram encontradas mais de 400 placas de sinalização de trânsito, semáforos, trilhos de trem, hidrantes, fios de cobre, bueiros e outros materiais de origem ilícita. Ao todo, os agentes apreenderam quase duas toneladas de materiais sem procedência, além de identificarem uma ligação clandestina de energia elétrica no estabelecimento.

A ofensiva foi resultado de um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pela DRF. A partir das informações reunidas, as equipes foram até a região da Carobinha, em Campo Grande, e localizaram o estabelecimento, que funcionava sem licença ou autorização. No imóvel, os policiais encontraram mais de 400 placas de sinalização de trânsito e semáforos, além de trilhos de trem, hidrantes, fios de cobre, bueiros e outros materiais. Parte das placas e dos equipamentos estava em perfeito estado de conservação.

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O proprietário afirmou aos policiais que havia recebido os materiais como doação, mas não apresentou qualquer documentação capaz de comprovar a origem regular dos produtos. Além dos itens apreendidos, os agentes encontraram quase duas toneladas de materiais sem procedência. Durante a fiscalização do local, também foi identificada uma ligação clandestina de energia elétrica. Diante dos fatos, o responsável pelo imóvel foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação qualificada e furto qualificado.

A ação faz parte da Operação Caminhos do Cobre iniciativa contínua para combater o furto de cabos e materiais metálicos que mira toda a cadeia criminosa, desde o furtador até as metalúrgicas.

Desde setembro de 2024, a DRF e outras delegacias da instituição, realizaram mais de 580 fiscalizações em ferros-velhos, com cerca de 270 prisões de responsáveis pelos estabelecimentos nestas ações. Neste mesmo período, cerca de 300 toneladas de fios de cobre e materiais metálicos foram apreendidas pela especializada. Além disso, houve o pedido de bloqueio de aproximadamente R$ 240 milhões e de R$ 75 milhões em multas aplicadas, consolidando a Operação Caminhos do Cobre como uma das maiores ofensivas contra a infraestrutura financeira do crime patrimonial no Estado.

As ações visam também descapitalizar financeiramente os braços operacionais do tráfico, responsáveis por fomentar esse tipo de crime.