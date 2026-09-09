Idosa de 77 anos é morta com golpes de barra de ferro em Itaboraí

Agentes da DHNISG realizam diligências na região em busca de possíveis suspeitos - Foto: Divulgação

Agentes da DHNISG realizam diligências na região em busca de possíveis suspeitos - Foto: Divulgação

Uma idosa de 77 anos foi encontrada morta, na noite desta quarta-feira (9), dentro da própria casa, no bairro Nova Cidade, em Itaboraí. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investigam o caso.

Segundo informações, a vítima foi localizada na residência, na Rua Alacrino Antunes. De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido cometido com golpes de uma barra de ferro.

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Moradores da região relataram que familiares da vítima estariam envolvidos no crime. A informação, no entanto, ainda é investigada pela Polícia Civil e não foi confirmada pelas autoridades.

Agentes da DHNISG realizam diligências na região em busca de possíveis suspeitos.