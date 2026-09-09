Idosa de 77 anos é morta com golpes de barra de ferro em Itaboraí
Segundo informações de moradores da região, familiares da vítima podem estar envolvidos no caso
Uma idosa de 77 anos foi encontrada morta, na noite desta quarta-feira (9), dentro da própria casa, no bairro Nova Cidade, em Itaboraí. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investigam o caso.
Segundo informações, a vítima foi localizada na residência, na Rua Alacrino Antunes. De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido cometido com golpes de uma barra de ferro.
Leia também
➣ Idoso é esfaqueado na cabeça em hotel no Centro de Niterói
➣ Polícia Civil estoura fábrica clandestina de anabolizantes em São Gonçalo
Moradores da região relataram que familiares da vítima estariam envolvidos no crime. A informação, no entanto, ainda é investigada pela Polícia Civil e não foi confirmada pelas autoridades.
Agentes da DHNISG realizam diligências na região em busca de possíveis suspeitos.