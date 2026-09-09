Petrobras reajusta gasolina, mas redução de impostos deve evitar impacto ao consumidor

Segundo a Petrobras, o efeito será anulado pela redução de R$ 0,63 por litro nas alíquotas de PIS/Pasep e Cofins - Foto: Reprodução - Fernando Frazão/Agência Brasil

Segundo a Petrobras, o efeito será anulado pela redução de R$ 0,63 por litro nas alíquotas de PIS/Pasep e Cofins - Foto: Reprodução - Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras anunciou que, a partir desta quinta-feira (10), fará um ajuste de R$ 0,19 por litro no preço da gasolina A vendida às distribuidoras. A mudança ocorre após o encerramento da vigência da Medida Provisória nº 1.358/2026, que garantia uma subvenção de R$ 0,44 por litro ao combustível.

Com o fim do desconto e o novo ajuste, o preço médio de venda da gasolina A da Petrobras para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,24 por litro.

Apesar das mudanças, a expectativa é de baixo impacto para o consumidor final. Segundo a Petrobras, o efeito será anulado pela redução de R$ 0,63 por litro nas alíquotas de PIS/Pasep e Cofins anunciada pelo Governo Federal.

A redução dos tributos começa a valer nesta quinta-feira (10) e terá vigência até 5 de outubro. Com a medida, a carga tributária total sobre a gasolina passa a ser de R$ 0,16 por litro. A nova política substitui a subvenção anterior de R$ 0,44 por litro.

Dessa forma, embora a Petrobras deixe de aplicar o desconto e aumente em R$ 0,19 por litro o preço de venda às distribuidoras, a redução tributária anunciada pelo governo é superior ao reajuste da estatal. Segundo a Petrobras, o efeito das mudanças será neutralizado para as distribuidoras e para o consumidor final.

Etanol e diesel

O governo também anunciou mudanças para o etanol hidratado. As alíquotas de PIS/Pasep e Cofins serão zeradas, o que representa uma redução de R$ 0,19 por litro na tributação do combustível durante o período estabelecido pela medida.

Para o diesel, o governo autorizou uma nova subvenção econômica de R$ 1 por litro, inicialmente. O valor poderá ser alterado de acordo com as condições do mercado e a disponibilidade de recursos.

A Petrobras informou que, em relação à subvenção do diesel, aguarda a publicação dos atos legais necessários para avaliar e implementar a medida.