Idoso é esfaqueado na cabeça em hotel no Centro de Niterói

Um idoso foi encaminhado em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), na noite dessa terça-feira (8). A suspeita inicial é de que ele tenha sido esfaqueado na cabeça.

Segundo a Polícia, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados por volta das 20h para verificar uma denúncia de lesão corporal em um hotel, localizado na Avenida Visconde do Rio Branco. Ao chegarem ao estabelecimento, os agentes não encontraram a vítima nem o possível agressor.

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Os policiais apuraram que os dois envolvidos haviam deixado o local antes da chegada da equipe. Após uma busca, os agentes verificaram que a vítima havia sido encaminhada por militares do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Azevedo Lima.

Na unidade, os policiais encontraram o idoso que havia dado entrada com um ferimento grave na região da cabeça. A equipe também foi informada de que ele havia sido socorrido na Rua Marechal Deodoro.

Até o momento, as circunstâncias da agressão não foram esclarecidas. A identidade da vítima não foi divulgada e também não há informações confirmadas sobre quem teria cometido o ataque.

O caso foi encaminhado para a 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada e será investigada.