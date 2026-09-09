Polícia Civil estoura fábrica clandestina de anabolizantes em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-Cap), desarticularam, nesta terça-feira (08), uma fábrica clandestina de anabolizantes que funcionava em um imóvel residencial no bairro de Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Duas pessoas foram presas em flagrante e os agentes apreenderam grande quantidade de insumos químicos, equipamentos e materiais utilizados na produção e no acondicionamento das substâncias.

A ação foi deflagrada a partir de informações de inteligência que indicavam o funcionamento de uma estrutura destinada à produção clandestina de anabolizantes. Durante as diligências, os policiais localizaram insumos como enantato, trembolona e dianabol, além de equipamentos utilizados nas diferentes etapas de fabricação.

Entre os materiais apreendidos estão uma máquina profissional de envase, autoclaves, balanças de precisão, frascos de vidro e plástico, além de rótulos e embalagens falsificada de uma renomada marca. Também foram encontrados líquidos e óleos utilizados na diluição das substâncias, bem como materiais de papelaria e um sistema de rastreamento.

Leia também:

Com time alternativo, Vasco empata com Santa Fé na Colômbia e decide em casa vaga nas semifinais da Sulamericana

Tesoureira de Fernandinho Beira-Mar é presa na Baixada





As investigações apontaram que as substâncias produzidas clandestinamente eram destinadas à comercialização fora do estado do Rio de Janeiro. O material era vendido sem supervisão e fora dos padrões exigidos.

Os dois presos foram autuados em flagrante e os materiais apreendidos serão encaminhados para análise pericial.