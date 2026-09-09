Polícia Civil desarticula esquema que desviava gás para fabricação de lança-perfume

Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) realizaram, nesta quarta-feira (09), uma operação para desarticular uma estrutura criminosa que utilizava estabelecimentos comerciais de fachada para aquisição, armazenamento e distribuição irregular de gás butano em aerossol. O alvo da ação seria o maior fornecedor de insumos para a fabricação do “lança-perfume” para integrantes do Comando Vermelho no Complexo da Maré.

Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços nos bairros de Irajá, Penha e Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, e nos municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante as diligências, os agentes encontraram mais de 20 mil unidades de gás em uma loja de produtos domésticos.

A investigação teve início há cerca de um ano, a partir de informações de inteligência e do cruzamento de dados. Na ocasião, os agentes identificaram possíveis vínculos do alvo com atividades relacionadas ao tráfico de drogas. A partir do trabalho investigativo, os policiais descobriram a utilização de empresas aparentemente regulares para viabilizar a obtenção e o escoamento do gás butano em aerossol, que seria utilizado na fabricação do entorpecente “lança-perfume”.

Leia também:

Idoso é esfaqueado na cabeça em hotel no Centro de Niterói

Homem é preso após tentar sequestrar adolescente





Farmácias, uma barbearia e uma loja de produtos domésticos eram utilizadas como fachadas para a aquisição dos materiais, que posteriormente seriam fornecidos a integrantes da facção criminosa. Os estabelecimentos estavam registrados em nome de pessoas usadas como “laranjas”, com o objetivo de dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas atividades.

As diligências também apontaram que o criminoso frequentava a comunidade da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, o que reforça os indícios de seu envolvimento direto com a facção criminosa Comando Vermelho, que seria a destinatária final dos insumos químicos desviados.

Diante dos elementos reunidos, foram expedidos mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados e às empresas relacionadas à atividade. As medidas cautelares têm como objetivo reunir novas provas para aprofundar o inquérito que apura os crimes de associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.