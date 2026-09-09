Homem é preso após tentar sequestrar adolescente

Policiais civis da 23ª DP (Méier), em conjunto com a 44ª DP (Inhaúma) e a Divisão Antissequestro (DAS) realizaram a prisão - Foto: Divulgação

Policiais civis da 23ª DP (Méier), em conjunto com a 44ª DP (Inhaúma) e a Divisão Antissequestro (DAS) realizaram a prisão - Foto: Divulgação

Policiais civis da 23ª DP (Méier), em conjunto com a 44ª DP (Inhaúma) e a Divisão Antissequestro (DAS), prenderam, nesta terça-feira (08), em São Pedro da Aldeia, o homem que tentou levar uma adolescente, obrigando-a a entrar em seu veículo. A prisão ocorreu menos de uma semana após o crime, registrado na última sexta-feira (04), no Engenho Novo.

De acordo com as investigações, a adolescente retornava da escola, por volta das 19h40, quando foi abordada pelo criminoso, que conduzia um veículo branco. Inicialmente, a vítima acreditou que se tratava de um roubo e entregou seu celular ao homem. Em seguida, foi bruscamente puxada para o interior do veículo, tendo sua liberdade restringida.

Diante da situação, em uma ação desesperada, ela se lançou do veículo ainda em movimento. A vítima conseguiu buscar ajuda em um condomínio próximo ao local. O autor fugiu levando seus pertences.

Após o registro do caso, foi determinada prioridade máxima para a investigação. Desde então, policiais da 23ª DP, 44ª DP e da DAS realizaram uma série de diligências para identificar o autor e localizar o veículo utilizado na prática do crime.

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Em menos de uma semana, o trabalho integrado das equipes permitiu localizar o autor em São Pedro da Aldeia. O veículo utilizado na ação também foi encontrado, no bairro de Irajá. Com o apoio do monitoramento da Central de Inteligência, Vigilância, Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas), as equipes policiais conseguiram localizar o automóvel.

A prisão é resultado da atuação conjunta entre unidades distritais e especializada, aliando investigação, inteligência e tecnologia para identificar o responsável pelo crime e impedir que permanecesse impune.