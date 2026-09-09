Condenado por tentar matar companheira com barra de ferro, homem não volta à prisão após ‘saidinha’ no RJ

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, um cartaz com o intuito de ajudar nas investigações da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP) da Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN/RJ), buscando informações que possam levar à localização e prisão de Bismarck dos Santos Lopes, conhecido como “Parrudinho”, de 39 anos. Ele está foragido do Sistema Penitenciário e foi condenado por tentativa de homicídio contra sua companheira em julho de 2020, durante a epidemia de Coronavírus.

De acordo com o processo, no dia 29 de julho de 2020, em um período de calamidade pública, em um horário que não pode ser determinado exatamente, mas que ocorreu até às 22h00, na Estrada da Bicuíba, bairro Bicuíba, na Comarca de Saquarema, na Região dos Lagos, “Parrudinho”, aproveitando-se da relação íntima que mantinha com a vítima, e com a intenção de matar, assumindo o risco de causar o resultado fatal, desferiu vários golpes com uma barra de ferro contra a sua companheira, inclusive na cabeça, resultando em lesões detalhadas no boletim de atendimento médico.

Dessa forma, “Parrudinho” começou a execução do crime de feminicídio, que não se concretizou por circunstâncias fora de seu controle, pois ele acreditou ter causado a morte com os golpes aplicados e se retirou do local para evitar ser preso em flagrante; no entanto, a vítima sobreviveu, foi socorrida e levada ao hospital, enfrentando ferimentos graves e numerosos. O crime cometido contra a mulher teve como base questões de gênero, uma vez que foi perpetrado devido à condição feminina, e demonstrou a intenção de excluir o gênero feminino, além de razões de dívidas.

Detido em maio de 2021 e cumprindo pena em regime semiaberto, após já ter completado a fração ideal necessária, recebeu o benefício na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL), ligada ao Indulto do Dia dos Pais em agosto deste ano, não retornando à sua unidade prisional, cujo prazo expirou às 23h59 do dia 13 de agosto, tornando-se, assim, um foragido da Justiça. Em decorrência dessa infração penal, foi expedido um mandado de prisão contra ele pela Vara de Execuções Penais (VEP), caracterizando uma prisão por recaptura, com a origem sendo um mandado de prisão devido à evasão, relacionada ao crime de tentativa de homicídio qualificado, envolvendo motivos fúteis, violência contra a mulher e agravantes em razão da situação de calamidade, pelo qual foi condenado a 10 anos de reclusão.

Leia também:

Policial militar é preso suspeito de feminicídio na região metropolitana de SP

Com time alternativo, Vasco empata com Santa Fé na Colômbia e decide em casa vaga nas semifinais da Sulamericana





É importante ressaltar que Bismarck Lopes possui diversos antecedentes no sistema penitenciário entre os anos de 2017 e 2021, pelos crimes de corrupção ativa, receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e ainda é descrito no processo da 2ª Vara da Comarca de Saquarema como “usuário de drogas”.

Conforme levantamento realizado junto ao sistema da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro (SEPPENRJ), até às 17h29min, do dia 08 de setembro, 190 detentos que foram agraciados com a "saidinha" do Dia dos Pais ainda não retornaram às suas unidades prisionais. Esses indivíduos agora são considerados evadidos e estão sendo procurados pelos agentes da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP/SEPPEN/RJ).

A colaboração da comunidade é muito importante para ajudar as forças de segurança a encontrar criminosos que estão nas ruas de forma irregular. Se você notar atividades suspeitas ou souber onde está alguém que desobedeceu ordens judiciais, pode fazer uma denúncia de forma anônima e segura.

Para isso, use o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele garante sigilo total sobre a identidade de quem liga.