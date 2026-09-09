Tesoureira de Fernandinho Beira-Mar é presa na Baixada

Policiais civis da 28ª DP (Praça Seca) prenderam, nesta terça-feira (08), uma mulher apontada como tesoureira da estrutura criminosa ligada a Fernandinho Beira-Mar. Ela foi localizada na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A mulher é investigada há mais de duas décadas por envolvimento com o tráfico de drogas. Após a prisão de Beira-Mar na Colômbia, em 2001, ela foi identificada pela Polícia Federal como responsável pelas finanças da organização criminosa. Seu nome também consta do relatório final da CPI do Narcotráfico da Câmara dos Deputados.

Ela é esposa de um criminoso que também integra a organização e é apontado em investigações sobre a compra de drogas e armas em países vizinhos, além do transporte e da comercialização desse material no Brasil. Segundo as apurações, a presa também atuava na venda de drogas na comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias, e intermediava negociações entre o marido e outros integrantes do grupo.

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A prisão ocorre sete meses após policiais da mesma unidade participarem da captura de outro importante integrante da organização, em Cabrobó, Pernambuco. Capturado em fevereiro deste ano, o criminoso era apontado como braço direito de Beira-Mar e um dos responsáveis pela compra e distribuição de grandes carregamentos de drogas para o Comando Vermelho.

Os dois chegaram a ser sócios de uma empresa que, de acordo com as investigações, era utilizada para transportar drogas dentro do estado do Rio de Janeiro e para outros estados.

Contra a mulher, foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça Federal pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e colaboração com organização criminosa.