Três homens são presos com pistola, drogas e rádios em área de mata em Santa Bárbara

Prisão dos suspeitos e apreensão dos materiais aconteceram após troca de tiros - Foto: Divulgação

Prisão dos suspeitos e apreensão dos materiais aconteceram após troca de tiros - Foto: Divulgação

Três homens, de 23, 25 e 32 anos, foram presos por policiais militares do 12ºBPM (Niterói) durante uma operação no bairro de Santa Bárbara. A ação aconteceu após uma denúncia apontar a presença de homens armados envolvidos com o tráfico de drogas na região.

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram até a localidade e realizaram buscas em uma área de mata. Durante a ação, houve um confronto. Após o fim da troca de tiros, os agentes conseguiram prender os três suspeitos.

Com os presos, os policiais apreenderam uma pistola Taurus, calibre 9mm, com a numeração raspada, além de quatro carregadores para pistola do mesmo calibre, contendo 61 munições.

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Também foram encontrados 76 invólucros de maconha, 72 pinos de cocaína, 12 pedras de crack, sete radiotransmissores, cinco bases carregadoras, um cinto de guarnição e R$ 38 em espécie.

Os três homens foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde a ocorrência foi registrada.