PRF apreende mais de 2 quilos de cocaína; vídeo!

Policiais rodoviários federais prenderam um passageiro de um ônibus que transportava 2,5 quilos de cocaína na BR-116. A ação ocorreu em Sapucaia, no Centro-Sul Fluminense, na noite dessa segunda-feira (7),

A equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) fazia uma fiscalização na BR-116 quando abordou um ônibus. Durante vistoria no bagageiro externo, com a utilização de cães de detecção de entorpecentes, foi indicada a presença de ilícito em dois carrinhos de feira.

Confira o vídeo da apreensão:





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Momento em que agente da PRF encontra o material entorpecente em um dos carrinhos Reprodução/ PRF

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Solicitado o controle de passageiros ao motorista, chegou-se ao passageiro de origem estrangeira, que assumiu a propriedade dos carrinhos.

O homem informou que teria pegado a droga em São Paulo e que a entregaria em Copacabana, recebendo certa quantia pelo transporte. A ocorrência foi encaminhada à 109ª DP (Sapucaia).