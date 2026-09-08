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PRF apreende mais de 2 quilos de cocaína; vídeo!

Entorpecente estava escondido em carrinhos de feira

relogio min de leitura | Redação
Cão farejador auxiliou na descoberta do material entorpecente
Cão farejador auxiliou na descoberta do material entorpecente -

Policiais rodoviários federais prenderam um passageiro de um ônibus que transportava 2,5 quilos de cocaína na BR-116. A ação ocorreu em Sapucaia, no Centro-Sul Fluminense, na noite dessa segunda-feira (7),

A equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) fazia uma fiscalização na BR-116 quando abordou um ônibus. Durante vistoria no bagageiro externo, com a utilização de cães de detecção de entorpecentes, foi indicada a presença de ilícito em dois carrinhos de feira.

Confira o vídeo da apreensão:


Autor: Reprodução/ PRF | Descrição:

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Autor: Reprodução/ PRF

Solicitado o controle de passageiros ao motorista, chegou-se ao passageiro de origem estrangeira, que assumiu a propriedade dos carrinhos.

O homem informou que teria pegado a droga em São Paulo e que a entregaria em Copacabana, recebendo certa quantia pelo transporte. A ocorrência foi encaminhada à 109ª DP (Sapucaia).

Tags:

Apreensão de drogas BR-116 Operações policiais Polícia Rodoviária Federal prisão de traficante trafico de drogas Brasil

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