Polícia Civil prende dois mexicanos comercializando celulares furtados no Rock in Rio

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (07), dois homens de nacionalidade mexicana que comercializavam celulares furtados durante o Rock in Rio. A ação ocorreu em um estabelecimento hoteleiro na região central do Rio de Janeiro, onde os agentes localizaram os criminosos em posse de aparelhos subtraídos durante o festival. Na ação foram recuperados seis celulares.

As investigações apontaram que a dupla já havia inserido parte dos aparelhos no circuito de receptação clandestina. Uma pequena parte dos celulares haviam sido comercializados anteriormente na região da Uruguaiana, no Centro do Rio. Durante a ação, os policiais também identificaram dois homens que negociavam a compra de aparelhos furtados. Eles foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

Os celulares recuperados serão submetidos a perícia e, após a conclusão dos procedimentos, poderão ser restituídos aos legítimos proprietários. Diligências continuam para localizar os aparelhos já comercializados e identificar outros envolvidos na cadeia de receptação.

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