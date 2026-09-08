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Polícias Civil e Militar recuperam celulares furtados no Rock in Rio e prendem criminoso em São Paulo

O trabalho para localizar os aparelhos e identificar um dos integrantes do grupo contou com a atuação da 18ª DP (Praça da Bandeira)

relogio min de leitura | Redação
As investigações prosseguem para identificar outros integrantes do grupo especializado em furtos durante grandes eventos
As investigações prosseguem para identificar outros integrantes do grupo especializado em furtos durante grandes eventos -

Uma ação integrada das polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro e das forças de segurança de São Paulo resultou, na noite desta segunda-feira (07/09), na prisão de um homem de nacionalidade colombiana apontado como integrante de um grupo especializado em furtos de celulares durante grandes eventos. Com ele, foram recuperados seis aparelhos furtados durante o Rock in Rio. O homem foi localizado ao chegar a São Paulo, após embarcar em um ônibus no Rio de Janeiro.

O trabalho para localizar os aparelhos e identificar um dos integrantes do grupo contou com a atuação da 18ª DP (Praça da Bandeira), da Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas (COANT) e da Diretoria de Infraestrutura de Tecnologia da Polícia Militar.

A partir do cruzamento de informações e do uso de tecnologia de reconhecimento facial, os agentes conseguiram identificar o deslocamento do criminoso. As informações foram compartilhadas com as forças de segurança de São Paulo, que interceptaram o ônibus. O homem foi abordado e preso em posse dos seis celulares. Posteriormente, as vítimas foram localizadas e reconheceram os aparelhos recuperados.

As investigações prosseguem para identificar outros integrantes do grupo especializado em furtos durante grandes eventos.

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