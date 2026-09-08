Polícias Civil e Militar recuperam celulares furtados no Rock in Rio e prendem criminoso em São Paulo

As investigações prosseguem para identificar outros integrantes do grupo especializado em furtos durante grandes eventos - Foto: Divulgação

As investigações prosseguem para identificar outros integrantes do grupo especializado em furtos durante grandes eventos - Foto: Divulgação

Uma ação integrada das polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro e das forças de segurança de São Paulo resultou, na noite desta segunda-feira (07/09), na prisão de um homem de nacionalidade colombiana apontado como integrante de um grupo especializado em furtos de celulares durante grandes eventos. Com ele, foram recuperados seis aparelhos furtados durante o Rock in Rio. O homem foi localizado ao chegar a São Paulo, após embarcar em um ônibus no Rio de Janeiro.

O trabalho para localizar os aparelhos e identificar um dos integrantes do grupo contou com a atuação da 18ª DP (Praça da Bandeira), da Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas (COANT) e da Diretoria de Infraestrutura de Tecnologia da Polícia Militar.

A partir do cruzamento de informações e do uso de tecnologia de reconhecimento facial, os agentes conseguiram identificar o deslocamento do criminoso. As informações foram compartilhadas com as forças de segurança de São Paulo, que interceptaram o ônibus. O homem foi abordado e preso em posse dos seis celulares. Posteriormente, as vítimas foram localizadas e reconheceram os aparelhos recuperados.

As investigações prosseguem para identificar outros integrantes do grupo especializado em furtos durante grandes eventos.

Leia também:

Acidentes com moto voltam a matar, amputar e sobrecarregar Hospital Estadual Alberto Torres

Feriado sem churrasco: adolescente é apreendida com 22 peças de picanha furtadas em Nova Iguaçu