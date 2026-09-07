Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1207 | Euro R$ 5,9487
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Acidentes com moto voltam a matar, amputar e sobrecarregar Hospital Estadual Alberto Torres

“Não estamos mais enxugando gelo. Enxugamos sangue todos os finais de semana”, garante o médico Marcelo Pessoa

relogio min de leitura | Redação
Três pessoas morreram, quatro estão em estado gravíssimo e uma teve uma das pernas amputadas durante o final de semana
Três pessoas morreram, quatro estão em estado gravíssimo e uma teve uma das pernas amputadas durante o final de semana -

Nem a chuva e o frio fizeram o número de acidentes envolvendo motos diminuir neste final de semana: 96 motoqueiros deram entrada na emergência e no centro de trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. Três pessoas morreram, quatro estão em estado gravíssimo e uma teve uma das pernas amputadas.

O alto índice de acidentes afetou não apenas a ocupação de leitos (clínica médica, RUE, CTIs e medicação), mas também os estoques do banco de sangue, a disponibilidade de insumos e as cirurgias ortopédicas e gerais agendadas.

Os acidentados foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Arteris e parentes (meio próprio). As ocorrências são de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Tanguá, Maricá, São José do Vale do Rio Preto, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo e Rio de Janeiro.

Leia também

Tradicional desfile cívico-militar marca feriado de 7 de Setembro em Niterói; confira fotos

Feriado sem churrasco: adolescente é apreendida com 22 peças de picanha furtadas em Nova Iguaçu

Nesta segunda-feira (07), feriado de 7 de setembro, as ocorrências envolvendo motos continuaram. Até às 12 horas, as equipes médica, de enfermagem e multidisciplinar receberam 16 vítimas de acidentes, sendo dois em estado grave. Eles passaram por cirurgia de emergência e seguiram para o centro de tratamento intensivo.

O coordenador do Centro de Trauma, Marcelo Pessoa, reforça a necessidade de medidas preventivas para reduzir as estatísticas. Segundo o especialista, são acidentes que podem ser evitados. Muitos saem bem, outros com graves sequelas, mas alguns não sobrevivem. “Não estamos mais enxugando gelo. Enxugamos sangue todos os finais de semana”, garantiu.

Tags:

acidentes de moto São Gonçalo

Matérias Relacionadas