Acidentes com moto voltam a matar, amputar e sobrecarregar Hospital Estadual Alberto Torres

Três pessoas morreram, quatro estão em estado gravíssimo e uma teve uma das pernas amputadas durante o final de semana - Foto: Divulgação

Três pessoas morreram, quatro estão em estado gravíssimo e uma teve uma das pernas amputadas durante o final de semana - Foto: Divulgação

Nem a chuva e o frio fizeram o número de acidentes envolvendo motos diminuir neste final de semana: 96 motoqueiros deram entrada na emergência e no centro de trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. Três pessoas morreram, quatro estão em estado gravíssimo e uma teve uma das pernas amputadas.

O alto índice de acidentes afetou não apenas a ocupação de leitos (clínica médica, RUE, CTIs e medicação), mas também os estoques do banco de sangue, a disponibilidade de insumos e as cirurgias ortopédicas e gerais agendadas.

Os acidentados foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Arteris e parentes (meio próprio). As ocorrências são de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Tanguá, Maricá, São José do Vale do Rio Preto, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo e Rio de Janeiro.

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Nesta segunda-feira (07), feriado de 7 de setembro, as ocorrências envolvendo motos continuaram. Até às 12 horas, as equipes médica, de enfermagem e multidisciplinar receberam 16 vítimas de acidentes, sendo dois em estado grave. Eles passaram por cirurgia de emergência e seguiram para o centro de tratamento intensivo.

O coordenador do Centro de Trauma, Marcelo Pessoa, reforça a necessidade de medidas preventivas para reduzir as estatísticas. Segundo o especialista, são acidentes que podem ser evitados. Muitos saem bem, outros com graves sequelas, mas alguns não sobrevivem. “Não estamos mais enxugando gelo. Enxugamos sangue todos os finais de semana”, garantiu.