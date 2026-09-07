Esposa de policial militar é encontrada morta em casa em SP; família contesta suicídio

A Polícia Civil investiga a morte de Larissa Cruz Morata, de 29 anos, encontrada morta dentro da casa onde vivia com o marido, o policial militar Vinícius Costa Silva, em Embu das Artes, na Grande São Paulo.

O caso aconteceu no domingo (6). Larissa foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça, dentro do banheiro da residência.

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Segundo a versão apresentada pelo policial, a mulher teria utilizado a arma dele para cometer suicídio. A família de Larissa, no entanto, contesta essa hipótese e nega que ela tenha tirado a própria vida.

A circunstância da morte deverá ser esclarecida pelas investigações. A polícia analisa as circunstâncias do disparo e os demais elementos que possam ajudar a determinar o que aconteceu dentro da residência. O caso foi registrado e está sob investigação das autoridades policiais de São Paulo.