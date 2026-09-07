Dupla é presa após furtar portão de residência em Icaraí, Niterói
Suspeitos foram localizados pela PM ainda com o portão de alumínio
Dois homens foram presos na madrugada desta segunda-feira (7) após furtarem o portão de uma residência na Rua General Silvestre Rocha, em Icaraí, Niterói. Os suspeitos foram localizados por policiais militares pouco depois do crime, quando ainda carregavam o portão de alumínio retirado da garagem do imóvel.
Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para verificar a ocorrência e fizeram contato com o morador, de 85 anos. Ele contou que dois homens haviam levado o portão da garagem.
A equipe iniciou buscas pelas proximidades e encontrou os suspeitos carregando uma sacola preta. Durante a abordagem os policiais encontraram o portão residencial de alumínio, já amassado.
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Os dois homens foram levados para a 77ª DP (Icaraí), junto com o morador e o material recuperado, onde permaneceram presos.
Um dos suspeitos, de 31 anos, possui 13 anotações criminais, sendo sete por furto. O outro, de 40 anos, tem uma anotação anterior pelo mesmo crime.