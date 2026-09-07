Acidente com avião da Amazon em Miami deixa pelo menos cinco mortos

Mais de 60 equipes de combate a incêndios foram mobilizadas para controlar o incêndi - Foto: Reprodução/X

Mais de 60 equipes de combate a incêndios foram mobilizadas para controlar o incêndi - Foto: Reprodução/X

Pelo menos cinco pessoas morreram após um avião de carga da Amazon Air sair da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, na tarde desse domingo (6). A aeronave ultrapassou a área pavimentada e atingiu vários veículos em uma via que contorna o aeroporto.

Segundo as autoridades, não há, neste momento, indicação de ameaça à segurança pública. O local, porém, permanece sendo tratado como uma área de ocorrência ativa.

Após o acidente, o avião pegou fogo, provocando chamas intensas e uma grande quantidade de fumaça. Mais de 60 equipes de combate a incêndios foram mobilizadas para controlar o incêndio, de acordo com um porta-voz do Miami-Dade Fire Rescue.

Em comunicado, a Amazon confirmou que a aeronave da Amazon Air, operada pela companhia 21 Air, sofreu o acidente enquanto tentava pousar no aeroporto de Miami.

A empresa afirmou que está trabalhando em conjunto com as autoridades e equipes locais para esclarecer as circunstâncias da ocorrência. A companhia também declarou que sua prioridade é garantir a segurança e o atendimento às pessoas afetadas.

O avião envolvido no acidente é um Boeing 767 com 32 anos de operação. A aeronave havia partido de San Juan, em Porto Rico, e pousou na pista 30 do aeroporto de Miami, que possui mais de 2,7 mil metros de extensão, segundo informações da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

A FAA informou que o voo da 21 Air ultrapassou o final da pista por volta das 14h, no horário local. Ainda não foi esclarecido por que a aeronave não conseguiu parar antes de chegar ao fim da pista. Uma análise das comunicações entre os pilotos e o controle de tráfego aéreo indica que nenhuma emergência foi declarada pela tripulação antes do pouso.

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Investigação será conduzida pelas autoridades americanas

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) informou que está reunindo informações sobre o acidente. A investigação será conduzida pela FAA.

Equipes de inspeção não encontraram partes da aeronave ou destroços espalhados pela pista. No entanto, o avião danificou equipamentos de navegação ao deixar a área pavimentada.

As operações em solo do aeroporto chegaram a ser suspensas, mas foram retomadas por volta das 17h, no horário do leste dos Estados Unidos. Apesar disso, a FAA informou que atrasos nas operações em solo devem continuar nesta segunda-feira (7) devido à aeronave, que permanece imobilizada na pista.

A 21 Air é uma empresa de transporte de cargas com centro de operações em Miami. A companhia realiza voos para empresas como Amazon e DHL utilizando aeronaves Boeing 767.

De acordo com dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), saídas de pista durante pousos ou decolagens estão entre os tipos mais comuns de acidentes envolvendo aeronaves no mundo.

O Aeroporto Internacional de Miami, assim como outras instalações aeroportuárias, conta com áreas de segurança próximas às pistas destinadas a funcionar como zonas de proteção em casos de aeronaves que ultrapassem os limites da área pavimentada.