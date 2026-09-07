2.268 presos fazem prova da UERJ para ingresso em 2027
Exame foi aplicado em 44 unidades prisionais do Rio; aprovados podem obter remição de pena
A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) realizou, neste domingo (06), o 2º Exame de Qualificação do Vestibular UERJ 2027 para 2.268 pessoas privadas de liberdade em 44 unidades do sistema prisional. Participaram do certame internos que concluíram ou estão cursando o último ano do Ensino Médio e que manifestaram interesse em prestar o vestibular. As inscrições foram coordenadas pela Subsecretaria de Reintegração Social.
O processo seletivo inclui dois exames objetivos e uma prova discursiva, marcada para 29/11, destinada aos aprovados em pelo menos uma etapa. O primeiro foi aplicado em junho, com 2.241 inscritos. Em caso de aprovação, os internos podem obter remição de pena, conforme legislação vigente.
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A iniciativa reforça o compromisso da Seppen com a garantia do direito à educação e com o fortalecimento de políticas públicas de reintegração social, ampliando oportunidades e perspectivas por meio do ensino superior.