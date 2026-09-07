Desfile de 7 de Setembro é cancelado em São Gonçalo

O tradicional desfile de 7 de Setembro da Prefeitura de São Gonçalo, que aconteceria nesta segunda-feira (7), em Santa Izabel, foi cancelado. A decisão foi anunciada pela Prefeitura por causa das condições climáticas previstas para o município.

O evento estava marcado para começar às 9h, na Estrada do Cordeiro, e reuniria mais de mil alunos de 24 escolas municipais, uma creche conveniada, dois colégios estaduais, além do Bombeiro Mirim e agricultores da região.

Leia também:

Anitta é confirmada como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2027

Drone não autorizado é identificado e apreendido por forças de segurança do Estado durante o Rock in Rio





Segundo a Prefeitura, o cancelamento tem como objetivo preservar a segurança e o bem-estar de todos os participantes e demais envolvidos na organização do desfile.

A concentração estava prevista para acontecer a partir das 8h, na esquina da Estrada do Cordeiro com a Rua Laércio Rangel, próximo à Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição e Santa Isabel. O cortejo seguiria até a praça do bairro.