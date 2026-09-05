Preso por tráfico no Risca Faca, em Maricá

Um homem de 33 anos foi preso na noite dessa sexta-feira (4) durante uma ação de policiais do 12º BPM (Niterói) na Comunidade do Risca Faca, em Maricá. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

Segundo a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento na região por volta das 20h, com o objetivo de reforçar o policiamento ostensivo, quando avistaram diversos homens.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram para o interior da comunidade. Um homem foi preso. Os policiais realizaram um cerco tático e encontraram, abandonado durante a fuga, grande quantidade de drogas.

Na delegacia, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Ainda de acordo com a PM, o homem possui registros anteriores por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica.

O preso e todo o material apreendido foram encaminhados para a 82ª DP (Maricá), onde a ocorrência foi registrada.

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