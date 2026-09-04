Ministério Público lança ‘Pacto das Torcidas’ no clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã

Antes da partida, representantes de torcidas organizadas de Fluminense e Vasco entrarão no gramado com a faixa da campanha - Foto: Divulgação

Antes da partida, representantes de torcidas organizadas de Fluminense e Vasco entrarão no gramado com a faixa da campanha - Foto: Divulgação

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) lança, neste sábado (05), durante o clássico entre Fluminense e Vasco da Gama, no Maracanã, a campanha “Pacto das Torcidas – Respeito garante nosso lugar na arquibancada”. A iniciativa, articulada pelo Grupo de Atuação Especializada em Desporto e Defesa do Torcedor (GAEDEST/MPRJ), reúne torcidas organizadas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco em um compromisso conjunto pela prevenção da violência e pela preservação da cultura das arquibancadas.

Antes da partida, representantes de torcidas organizadas de Fluminense e Vasco entrarão no gramado com a faixa da campanha e apresentarão a mensagem aos torcedores. A proposta é que a ação se repita nos próximos clássicos do futebol carioca, sempre com a participação das organizadas dos clubes envolvidos na partida.





O vídeo da campanha, gravado no Maracanã com representantes de torcidas organizadas, será exibido nos telões do estádio antes e durante o clássico Divulgação/MPRJ

Autor: Divulgação/MPRJ

O vídeo da campanha, gravado no Maracanã com representantes de torcidas organizadas, também será exibido nos telões do estádio antes e durante o clássico. A previsão é que o conteúdo passe a integrar a programação dos telões do Maracanã, São Januário e Nilton Santos, ampliando o alcance da mensagem ao longo da temporada.

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A campanha conta com o apoio do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e das demais instituições envolvidas na realização dos jogos.

Compromisso construído com as torcidas

“As torcidas e a rivalidade fazem parte do futebol. A violência, não. O pacto mediado pelo Ministério Público mostra que as próprias torcidas podem ser protagonistas na construção de um ambiente de respeito, para que todos possam ir ao estádio, torcer e voltar para casa em segurança”, afirma o procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira.

O Pacto das Torcidas é resultado de uma iniciativa inédita do GAEDEST/MPRJ, que reuniu, em junho, representantes de 12 torcidas organizadas dos quatro grandes clubes do Rio para discutir medidas de prevenção à violência nos estádios e em seus arredores.

Participaram do encontro, pelo Botafogo, Fúria Jovem, Jovem e Loucos pelo Botafogo; pelo Flamengo, Raça Rubro-Negra, Urubuzada e Jovem Fla; pelo Fluminense, Young Flu, Força Flu e Bravo 52; e, pelo Vasco, Força Jovem, Ira Jovem e Mancha Negra.

Na ocasião, as organizadas assumiram compromissos relacionados à segurança dos jogos e concordaram em participar conjuntamente da campanha produzida pelo Ministério Público. A iniciativa decorre do reconhecimento de que as torcidas organizadas fazem parte da história e da cultura do futebol e podem exercer papel fundamental na construção de ambientes mais seguros. Por isso, a campanha não busca apagar as rivalidades, mas estabelecer um compromisso comum de respeito e preservação das arquibancadas.

“Nosso objetivo é preservar o direito de torcer e o próprio espetáculo. O Ministério Público atua pelo diálogo e pelo cumprimento dos acordos, mas também pela responsabilização quando esses compromissos são descumpridos. Este pacto busca fazer com que a mensagem de respeito chegue a cada integrante das torcidas e se transforme em um compromisso dentro e fora dos estádios”, destaca o coordenador do GAEDEST/MPRJ, promotor de Justiça Márcio Almeida.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) pontua que a iniciativa reforça uma atuação histórica em defesa da convivência entre as torcidas e da preservação do futebol como espaço de respeito. “A união de todos faz do futebol carioca um modelo para o Brasil, que mantém a convivência respeitosa entre adversários e conta, inclusive, com setores de torcida mista”, enfatiza o presidente da FERJ, Rubens Lopes.

Responsável pelo planejamento e ações de segurança nos estádios e arredores em dias de jogos, o BEPE ressalta que uma atuação integrada é essencial para a garantia do direito de torcer. “A segurança nos estádios é resultado da parceria entre Ministério Público, forças de segurança, clubes, federações, torcedores e todos os demais atores envolvidos. Quando cada um assume a sua parcela de responsabilidade, todos ganham”, afirma o Coronel Aguiar, comandante do BEPE.