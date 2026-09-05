São Gonçalo participa de operação de combate ao desmatamento da Mata Atlântica

Durante a vistoria, os agentes confirmaram a supressão de vegetação em uma área de relevo no entorno da Estação de Tratamento de Chorume - Foto: Divulgação/Ascom

Durante a vistoria, os agentes confirmaram a supressão de vegetação em uma área de relevo no entorno da Estação de Tratamento de Chorume - Foto: Divulgação/Ascom

A Prefeitura de São Gonçalo participou da Operação Mata Atlântica em Pé 2026, iniciativa realizada em âmbito nacional para combater o desmatamento e a degradação da vegetação nativa. No município, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes realizaram uma vistoria no CTR Alcântara em agosto para verificar alerta de supressão de vegetação em uma área de aproximadamente 1,18 hectares.

Durante a vistoria, os agentes confirmaram a supressão de vegetação em uma área de relevo no entorno da Estação de Tratamento de Chorume, onde foram abertas novas frentes de operação do aterro sanitário. A partir da análise da Licença de Instalação do empreendimento e das condições verificadas em campo, constatou-se que existe processo de licenciamento ambiental conduzido pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) que prevê a supressão vegetal na área do aterro.

As informações levantadas pela equipe municipal poderão auxiliar o órgão estadual na análise dos documentos que integram o processo de licenciamento e na identificação precisa das áreas autorizadas para intervenção. Ao final da fiscalização, foram instaladas duas placas com a identificação do alerta, sinalizando que a área permanece sob monitoramento.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, ressaltou que a integração entre os órgãos públicos amplia a capacidade de fiscalização e fortalece as ações de proteção ambiental.

“Esse trabalho mostra a importância da união entre a Prefeitura de São Gonçalo e os órgãos ambientais do governo do Estado. A integração das equipes permite ampliar a fiscalização, compartilhar informações técnicas e dar respostas mais eficientes às ocorrências identificadas em nosso território. A proteção do meio ambiente exige uma atuação permanente e colaborativa, e São Gonçalo está fazendo a sua parte nesse esforço conjunto de preservação da Mata Atlântica”, afirmou o secretário.

A Operação Mata Atlântica em Pé, realizada nacionalmente com a participação de 17 estados, registrou, em 2026, a maior mobilização de sua história no Estado do Rio de Janeiro. A ação, que reúne a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o Ministério Público e os municípios participantes, atendeu 168 alertas em 64 cidades fluminenses, abrangendo mais de 314 hectares vistoriados. A força-tarefa resultou ainda em 219 medidas administrativas, 106 áreas embargadas remotamente e mais de R$ 800 mil em multas. Em São Gonçalo, a ação aconteceu em agosto, mas sua divulgação ficou condicionada ao término de toda a mobilização.