Chefe do Comando Vermelho na Bahia é preso no Rio

Segundo as investigações, Nino fazia parte da facção Bonde do Maluco (BDM), mas rompeu com o grupo e passou a integrar o Comando Vermelho - Foto: Divulgação

Segundo as investigações, Nino fazia parte da facção Bonde do Maluco (BDM), mas rompeu com o grupo e passou a integrar o Comando Vermelho - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), em ação integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil da Bahia, prenderam, nesta sexta-feira (04), Marisson dos Santos Silva, conhecido como Nino Braw ou Nino, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) com atuação na Bahia. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Salvador. O criminoso foi localizado em um carro de luxo na Serra das Araras, quando deixava o Rio de Janeiro em direção a São Paulo.

Segundo as investigações, Nino fazia parte da facção Bonde do Maluco (BDM), mas rompeu com o grupo e passou a integrar o Comando Vermelho. A partir do Rio de Janeiro, onde estava escondido, ele teria assumido a função de liderança e passou a coordenar ataques contra integrantes e territórios de sua antiga facção na Bahia, dando ordens à distância.

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A prisão foi resultado do trabalho conjunto de inteligência entre as polícias civis do Rio de Janeiro e da Bahia. Informações produzidas pela Polícia Civil baiana apontaram que Nino estaria escondido no Rio.

Com as informações repassadas, equipes foram mobilizadas para interceptar o veículo na Serra das Araras. O criminoso foi abordado e preso antes de conseguir deixar o estado. A atuação integrada demonstra a importância do compartilhamento de inteligência entre forças de segurança de diferentes estados para localizar lideranças criminosas que tentam se esconder fora de sua área de atuação.

A Polícia Civil seguirá atuando para localizar e capturar criminosos de outros estados que tentem utilizar o Rio de Janeiro como esconderijo. Somente neste ano, mais de 100 integrantes de facções criminosas e lideranças de outros estados já foram presos em ações da instituição.