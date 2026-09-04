PF combate fraudes em registros de CACs em Niterói e mais nove cidades do Rio e Espírito Santo

A PF já apreendeu diversas armas, entre fuzis e pistolas semiautomáticas - Foto: Divulgação

A PF já apreendeu diversas armas, entre fuzis e pistolas semiautomáticas - Foto: Divulgação

A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira 20 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão em uma investigação contra um esquema de fraudes no registro de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs.

As ações acontecem em nove cidades do Rio de Janeiro, incluindo a capital, e também em Vila Velha, no Espírito Santo.

A PF já apreendeu diversas armas, entre fuzis e pistolas semiautomáticas.

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A Operação Polaridade mira um grupo suspeito de fraudar processos de requerimento de armas de fogo com uso de documentos falsificados, repetidos ou ilegais.

As investigações começaram após a PF encontrar inconsistências em processos analisados pela corporação.

Um colaborador terceirizado responsável por analisar documentos teria aprovado pedidos sem a documentação obrigatória ou com papéis irregulares.

A Polícia Federal identificou o uso dos mesmos documentos por diferentes requerentes, além de irregularidades em certificados técnicos e no cumprimento dos requisitos legais para a compra de armamentos.

Foram encontrados vínculos entre alguns dos requerimentos analisados e armas apreendidas em uma ação policial.

Os investigados poderão responder por organização criminosa, corrupção, inserção de dados falsos em sistema da administração pública, falsidade ideológica, uso de documento falso e comércio ilegal de armas de fogo.