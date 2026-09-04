Homem é preso após perseguição com mais de 500 kg de maconha na Dutra

Houve troca de tiros durante a abordagem, mas ninguém se feriu - Foto: Divulgação

Houve troca de tiros durante a abordagem, mas ninguém se feriu - Foto: Divulgação

Mais de 500 kg de maconha foram apreendidos na manhã desta sexta-feira (4) após uma perseguição na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia, no Sul Fluminense. A ação ocorreu durante uma fiscalização da Operação Foco, realizada por agentes do Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado (GSI).

Segundo as informações divulgadas, um caminhão passou pelo posto fiscal de Itatiaia e recebeu ordem de parada para averiguação, mas o motorista não obedeceu e iniciou uma fuga. As equipes acompanharam o veículo e conseguiram interceptá-lo nas proximidades do pedágio de Itatiaia.

Leia também

➣ Polícia procura ex-cabo suspeito de intermediar desvio e venda de peças de fuzis

➣ Operação Illicitus: Polícia Penal RJ apreende 26 celulares e drogas em unidade prisional

Durante a abordagem, um carro escuro que acompanhava o caminhão se aproximou, e os ocupantes efetuaram disparos contra os agentes. Houve troca de tiros, mas nenhum agente ficou ferido.

Na sequência, os suspeitos que estavam no caminhão abandonaram o veículo e fugiram por uma área de mata, chegando a atravessar um rio. Um dos homens foi localizado e preso. Outro conseguiu escapar e permanece sendo procurado.

O caminhão foi levado para o Posto Fiscal de Itatiaia, onde os agentes encontraram a carga de maconha.

A ocorrência foi registrada na 99ª DP (Itatiaia).