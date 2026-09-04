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Homem é preso após perseguição com mais de 500 kg de maconha na Dutra

Caminhão desobedeceu a uma ordem de parada durante fiscalização em Itatiaia; houve troca de tiros e outro suspeito conseguiu fugir

relogio min de leitura | Redação
Houve troca de tiros durante a abordagem, mas ninguém se feriu
Houve troca de tiros durante a abordagem, mas ninguém se feriu -

Mais de 500 kg de maconha foram apreendidos na manhã desta sexta-feira (4) após uma perseguição na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia, no Sul Fluminense. A ação ocorreu durante uma fiscalização da Operação Foco, realizada por agentes do Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado (GSI).

Segundo as informações divulgadas, um caminhão passou pelo posto fiscal de Itatiaia e recebeu ordem de parada para averiguação, mas o motorista não obedeceu e iniciou uma fuga. As equipes acompanharam o veículo e conseguiram interceptá-lo nas proximidades do pedágio de Itatiaia.

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Durante a abordagem, um carro escuro que acompanhava o caminhão se aproximou, e os ocupantes efetuaram disparos contra os agentes. Houve troca de tiros, mas nenhum agente ficou ferido.

Na sequência, os suspeitos que estavam no caminhão abandonaram o veículo e fugiram por uma área de mata, chegando a atravessar um rio. Um dos homens foi localizado e preso. Outro conseguiu escapar e permanece sendo procurado.

O caminhão foi levado para o Posto Fiscal de Itatiaia, onde os agentes encontraram a carga de maconha.

A ocorrência foi registrada na 99ª DP (Itatiaia).

Tags:

Segurança Pública Tráfico de drogas

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