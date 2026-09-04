Polícia procura ex-cabo suspeito de intermediar desvio e venda de peças de fuzis

O Disque Denúncia divulga, nesta sexta-feira (04), um cartaz de procurado do ex-cabo Paulo César Prudêncio da Silva, de 27 anos, para auxiliar na localização e prisão e nas investigações de âmbito do Inquérito Policial Militar para apurar o extravio de componentes de fuzis do modelo Pára-Fal, sendo 56 impulsores de ferrolho e 57 ferrolhos.

O investigado, o ex-cabo Paulo César, teria cometido o crime peculato/furto mediante aliciamento, orientação do modo de ocultação, intermediação da venda, divisão do proveito econômico, contato com receptadores e promessa de fornecimento de peças “falsas” para encobrir os desvios dos referidos impulsores e os ferrolhos.

A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva e, por conseguinte decretação da prisão, considerando que a prova do fato decorre dos levantamentos e dos indícios suficientes de autoria se apoiam nas declarações colhidas na investigação, nas quais um outro investigado atribuiu ao também investigado o ex-Cabo Paulo César Prudêncio Da Silva a iniciativa de aliciá-lo para a prática delitiva, apontando-o, ainda, como responsável pela intermediação das operações, pela articulação das ações necessárias à empreitada e pela destinação das peças desviadas a terceiros, sendo pelo crime com Tipificação Penal - peculato/furto.

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O Portal dos Procurados solicita que caso a população perceba atividades suspeitas ou tenha conhecimento do paradeiro de alguém que descumpriu ordens judiciais, faça uma denúncia de forma anônima e segura.

Para isso, utilize o Disque Denúncia do Rio de Janeiro, pelo telefone 2253-1177. O serviço opera 24 horas por dia, durante toda a semana, e garante total confidencialidade da identidade de quem liga.

Também é possível enviar informações:

pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou

pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177, uma técnica que remove ou altera detalhes que possam identificar a pessoa que faz a denúncia.