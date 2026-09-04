Operação Illicitus: Polícia Penal RJ apreende 26 celulares e drogas em unidade prisional

A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) realizou, nesta sexta-feira (04), mais uma ação da Operação Illicitus. Desta vez, no Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho, no Complexo de Gericinó, em Bangu. A unidade custodia integrantes de uma facção criminosa. Na ocasião, foram apreendidos 26 celulares e drogas.

O objetivo da Operação Illicitus é combater o crime organizado no sistema prisional, visando a desarticulação da comunicação entre faccionados presos e em liberdade, enfraquecendo a estrutura desses grupos. As ações são contínuas e contam com a atuação integrada das subsecretarias Operacional e de Inteligência, além da Corregedoria-Geral da instituição.

As diligências incluem revistas sistemáticas em celas e áreas comuns, além de fiscalização rigorosa nas portarias das unidades. Os alvos permanentes são detentos, visitantes e policiais penais que, porventura, estejam envolvidos em práticas ilegais, de modo a cometer e/ou facilitar atividades ilícitas no sistema prisional.

Desde o início da ofensiva, em agosto deste ano, já foram apreendidos 623 celulares e mais de oito quilos de drogas em unidades prisionais.

A Seppen reconhece a importância da intensificação dessas ações para o enfraquecimento do crime organizado. A instituição ressalta, ainda, o seu compromisso com a transparência pública, operando sob o controle da legalidade para garantir a ordem do sistema prisional fluminense.

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