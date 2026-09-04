Polícia Civil captura 11 criminosos em operação contra o Comando Vermelho na Baixada

De acordo com as apurações da DRE-BF, os alvos mantêm envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes e integram a estrutura responsável pela comercialização de drogas na região - Foto: Divulgação

De acordo com as apurações da DRE-BF, os alvos mantêm envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes e integram a estrutura responsável pela comercialização de drogas na região - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) deflagraram, nesta quinta-feira (03/09), uma operação para combater o tráfico de drogas do Comando Vermelho em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A ação contou com apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da 54ª DP (Belford Roxo) e teve como foco o cumprimento de mandados de prisão e a repressão aos pontos de venda de entorpecentes. Durante as diligências, 11 criminosos foram capturados e um adolescente apreendido. Os agentes também apreenderam drogas e rádios comunicadores.

Entre os presos está um homem apontado pelas investigações como responsável pelo gerenciamento do tráfico na comunidade da Palmeira. Ele foi localizado em um ponto de venda de drogas e estava foragido desde que não retornou ao sistema prisional após uma saída temporária concedida por ocasião do Dia dos Pais.

Outro alvo foi capturado enquanto atuava na vigilância do tráfico, monitorando a movimentação policial e repassando informações aos demais integrantes do grupo. Duas mulheres também foram presas, apontadas como colaboradoras da organização criminosa.

A ofensiva teve como principal foco a comunidade do Castelar, apontada nas investigações como uma das áreas de atuação da organização criminosa. De acordo com as apurações da DRE-BF, os alvos mantêm envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes e integram a estrutura responsável pela comercialização de drogas na região. Entre eles, José Severino da Silva Júnior, o Jetta, apontado como uma das lideranças da comunidade e um dos braços direito de Edgar Alves de Andrade, o Doca. Ele e um outro traficante lideram a disputa territorial em Belford Roxo e em Duque de Caxias.

As equipes atuaram na repressão aos pontos de venda de drogas instalados na comunidade. A estratégia busca não apenas localizar os alvos, mas também atingir a estrutura utilizada para manter o comércio ilegal de entorpecentes e reduzir a capacidade de atuação da organização criminosa no território.

A ação faz parte da "Operação Contenção", uma ofensiva estratégica do Governo do Estado para conter e atacar o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho. O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, são mais de 375 capturados e outros 138 criminosos neutralizados em confronto. Foram apreendidas cerca de 482 armas, sendo 191 fuzis, e mais de 51 mil munições.

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