Golpe do falso benefício social: operação investiga fraude de R$ 26 mil contra idosa

Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) deflagraram, nesta sexta-feira (04/09), a Operação Ariadne para cumprir sete mandados de busca e apreensão contra indivíduos investigados pelo envolvimento em uma fraude bancária praticada contra uma pessoa idosa. As investigações apontaram que a vítima foi abordada por telefone com a oferta de um suposto benefício social e, posteriormente, recebeu em casa uma mulher que teria se apresentado como responsável pelo atendimento.

Durante a visita, a mulher teria obtido acesso a documentos pessoais e fotografado os dados, que foram utilizados para a contratação de empréstimos e abertura de uma conta bancária sem autorização. As diligências ocorreram em endereços ligados aos alvos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

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De acordo com as apurações, com os documentos das vítimas em mãos, os criminosos teriam realizado movimentações financeiras e transferido valores para contas de terceiros. O prejuízo total para a vítima foi de R$ 26.112,29, distribuído em três movimentações de R$ 18.480,17, R$ 5.235,32 e R$ 2.396,80.

Para identificar os envolvidos, os agentes realizaram um intenso trabalho de inteligência, com o cruzamento de dados de contas, linhas telefônicas, celulares, contas de redes sociais, registros de aplicativo de mensagem, endereços de IP, plataformas digitais e redes Wi-Fi. A análise conjunta dessas informações permitiu estabelecer vínculos entre pessoas, aparelhos, contas bancárias e endereços.

Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a 54ª DP representou pela expedição dos mandados de busca e apreensão, que foram autorizados pela Justiça. As diligências desta sexta-feira tiveram como objetivo reunir novas provas e esclarecer integralmente a participação de cada alvo no esquema. A investigação continua com a análise do material arrecadado durante a operação.