Curso preparatório gratuito para mestrado e doutorado abre mais uma turma virtual

As inscrições devem ser realizadas de 04 a 08 de setembro pelo formulário online - Foto: Divulgação

As inscrições devem ser realizadas de 04 a 08 de setembro pelo formulário online - Foto: Divulgação

O curso preparatório gratuito para mestrado e doutorado oferecido pelo Sesc RJ a pessoas negras e de regiões periféricas abriu uma nova turma virtual. Podem participar pessoas com graduação completa, interessadas em ingressar em programas de pós-graduação stricto sensu. As inscrições devem ser realizadas de 04 a 08 de setembro pelo formulário online https://forms.cloud.microsoft/r/8PZKyeLJN6.

As aulas serão ministradas pela internet, ao vivo, nos dias 12 e 19 de setembro (sábados), das 9h às 13h. Ao longo da formação, os participantes terão contato com informações sobre editais e programas de pós-graduação, técnicas de elaboração de projetos de pesquisa, metodologia científica, debates sobre ciências humanas e sociais e dicas de inglês instrumental. A proposta é que os alunos concluam o curso com os projetos de pesquisa estruturados.

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Criado em 2022, o curso preparatório é uma iniciativa do Projeto Consciências, da área de Educação do Sesc RJ, em parceria com o Coletivo PIER, formado por pesquisadores negros e voltado à promoção da educação antirracista. Desde sua criação, o curso já contribuiu para a aprovação de centenas de estudantes em programas de pós-graduação, apoiando o acesso de pessoas negras e periféricas a espaços historicamente marcados pela desigualdade racial na produção do conhecimento.

Neste ano, o projeto, que iniciou em maio, teve turmas presenciais nas unidades do Sesc em Madureira, Ramos e Nova Iguaçu. O Sesc também abriu duas turmas virtuais, para ampliar o alcance da iniciativa, sobretudo, de pessoas que moram em outras cidades do estado. Cada turma conta com 40 vagas. Entre os critérios de seleção estão ordem de inscrição, recorte racial e proximidade territorial com a unidade onde o curso será realizado.

SERVIÇO

Curso preparatório para mestrado e doutorado – Turma virtual

Inscrições: 04 a 08/09, por formulário online https://forms.cloud.microsoft/r/8PZKyeLJN6

Resultado: 10/09, no site sescrio.org.br

Aulas: 12 e 19/09 (sábados), das 9h às 13h

Público: pessoas negras e periféricas a partir dos 18 anos

Obrigatório ter graduação completa

Gratuito | Vagas limitadas