Extorsão contra comerciantes de São Gonçalo: operação prende quatro suspeitos

Policiais civis da Corregedoria-Geral da Polícia Civil (CGPOL), com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (SSINTE) e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), deflagraram, nesta sexta-feira (04), uma operação para desarticular um grupo investigado por extorsão de comerciantes de São Gonçalo. A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços de Niterói e São Gonçalo. Até o momento, quatro pessoas foram presas, sendo três policiais civis.

As investigações começaram a partir de dados de inteligências com apoio da SSINTE. A partir das informações, foi possível identificar vítimas e localizar estabelecimentos alvo das extorsões. Entre os casos identificados está o de uma empresa do ramo de reciclagem de sucata, cujo proprietário relatou ter sido vítima de extorsão praticada pelos integrantes do grupo.

Ao longo das diligências, foram reunidos elementos que ultrapassam o conteúdo da denúncia anônima inicial, como relatos convergentes de vítimas e testemunhas, reconhecimentos fotográficos, imagens de videomonitoramento e comprovante de transferência bancária compatível com a vantagem indevidamente exigida. Também foram identificados relatos de episódios semelhantes envolvendo outros estabelecimentos na mesma região.

As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a extensão dos crimes apurados. Em nota, a Polícia Civil informou que "não compactua com qualquer prática ilícita ou desvio de conduta por parte de seus servidores e atuará com rigor para responsabilizar aqueles que utilizarem o cargo para cometer crimes".

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