Senac RJ oferece 3.350 vagas gratuitas em cursos que incorporam ferramentas de Inteligência Artificial

O Senac RJ oferece 3350 vagas gratuitas para cursos com uso de Inteligência Artificial com início a partir de 11 de setembro. Os cursos Como integrar IA no Excel e Marketing Digital com IA têm 8 horas aula e serão realizadas no modo online e ao vivo. As inscrições devem ser realizadas pelo link https://cursos.rj.senac.br

No curso Como integrar IA no Excel, os participantes irão aprender operações essenciais do Excel associado ao uso estratégico de assistentes virtuais de inteligência artificial. Os alunos aprendem a planejar, criar fórmulas e analisar dados de forma inteligente, tornando a utilização profissional mais rápida e eficiente. Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 14 anos e conhecimentos básicos de informática.

Já o curso Marketing Digital com IA requer idade mínima de 16 anos e noções básicas de informática. A formação prática é ideal para quem quer começar a criar conteúdos no ambiente digital e entender como usar o marketing e a inteligência artificial para divulgar produtos e aumentar vendas. Os participantes irão aprender a criar conteúdos de vídeos que engajam nas redes sociais, utilizando Inteligência Artificial, com foco em formatos como Reels no instagram e TikTok.

Sobre o Senac RJ

Há 80 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

3350 vagas gratuitas em curso de Inteligência Artificial

Inscrições: https://cursos.rj.senac.br

Modo Online e Ao vivo

Gratuito