Ponte Rio-Niterói deve receber mais de 850 mil carros durante feriado prolongado da Independência

A saída para o feriado deve concentrar os maiores volumes no sentido Niterói, especialmente entre quinta-feira (3/9) e sábado (5/9) - Foto: Reprodução/EcoPontes

A saída para o feriado deve concentrar os maiores volumes no sentido Niterói, especialmente entre quinta-feira (3/9) e sábado (5/9) - Foto: Reprodução/EcoPontes

A Ecovias Ponte prevê a passagem de 860 mil veículos pela Ponte Rio-Niterói entre os dias 3 e 8 de setembro, durante a operação especial para o feriado da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro (segunda-feira). Do total estimado, cerca de 411,6 mil veículos devem trafegar no sentido Rio de Janeiro, enquanto 447,6 mil veículos são esperados no sentido Niterói.

O maior movimento de todo o período está previsto para a quinta-feira (3/9), quando aproximadamente 153,5 veículos devem cruzar a Ponte Rio-Niterói. Desse total, 82,5 veículos seguirão no sentido Niterói e 71 mil veículos no sentido Rio de Janeiro.

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A saída para o feriado deve concentrar os maiores volumes no sentido Niterói, especialmente entre quinta-feira (3/9) e sábado (5/9). Os horários de maior movimento estão previstos entre 6h e 14h, com pico de tráfego entre 13h e 16h na quinta-feira, período que concentra os maiores volumes horários da operação.

No retorno do feriado, o fluxo mais intenso deve ocorrer no sentido Rio de Janeiro, principalmente na segunda-feira (7/9) e terça-feira (8/9), entre 10h e 20h, com maior concentração de veículos no período da tarde.