Três homens são presos com pistola, drogas e simulacro no Engenho do Mato, em Niterói

Uma arma e uma imitação de arma foram apreendidas - Foto: Divulgação

Uma arma e uma imitação de arma foram apreendidas - Foto: Divulgação

Três homens, de 27, 35 e 46 anos, foram presos por policiais militares do 12ºBPM (Niterói) durante uma ação de combate ao tráfico de drogas no Engenho do Mato, em Niterói, nesta quinta-feira (3).

Segundo a PM, os agentes se depararam com indivíduos que estariam envolvidos na prática de tráfico de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos tentaram fugir.

Após buscas realizadas na região, os policiais conseguiram localizar e deter os três homens. Durante a ação, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm com 35 munições intactas e um simulacro de pistola.

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Também foram encontrados 80 pinos de cocaína, 33 invólucros de maconha e 10 pedras de crack. Todo o material apreendido e os três detidos foram encaminhados para a 81ª DP (Itaipu).

Um dos detidos possui cinco anotações por roubo e uma por porte ilegal de arma. Outro tem uma anotação por falso testemunho ou falsa perícia, enquanto o terceiro não possuía anotações criminais.