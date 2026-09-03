Baleado em tentativa de assalto permanece internado em estado grave
Vítima foi atingida por oito disparos no tórax
Permanece internado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, o mototaxista de 27 anos baleado durante uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (2), em Itaboraí.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou inicialmente na UPA de Manilha na garupa de uma motocicleta, e posteriormente, foi transferida para o HEAT.
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No hospital, os policiais foram informados que o homem apresentava oito perfurações por arma de fogo na região do tórax e cinco projéteis alojados no corpo.
A esposa da vítima contou aos agentes que estava trabalhando quando recebeu uma ligação da sobrinha, informando que o marido havia sofrido uma tentativa de roubo. Segundo o relato dela, a vítima teria acelerado a motocicleta durante a tentativa de assalto e acabou sendo atingida pelos disparos.
A ocorrência foi encaminhada para a 71ª DP (Itaboraí). O autor dos disparos ainda não foi identificado e, até o momento, não houve prisão relacionada ao caso.