Baleado em tentativa de assalto permanece internado em estado grave

Baleado em tentativa de assalto permanece em estado grave em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Baleado em tentativa de assalto permanece em estado grave em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Permanece internado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, o mototaxista de 27 anos baleado durante uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (2), em Itaboraí.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou inicialmente na UPA de Manilha na garupa de uma motocicleta, e posteriormente, foi transferida para o HEAT.

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No hospital, os policiais foram informados que o homem apresentava oito perfurações por arma de fogo na região do tórax e cinco projéteis alojados no corpo.

A esposa da vítima contou aos agentes que estava trabalhando quando recebeu uma ligação da sobrinha, informando que o marido havia sofrido uma tentativa de roubo. Segundo o relato dela, a vítima teria acelerado a motocicleta durante a tentativa de assalto e acabou sendo atingida pelos disparos.

A ocorrência foi encaminhada para a 71ª DP (Itaboraí). O autor dos disparos ainda não foi identificado e, até o momento, não houve prisão relacionada ao caso.