Responsável pelo tráfico de drogas no Morro do Palácio, em Niterói, é preso em São Gonçalo

Um homem, acusado pela polícia de ser o segundo na hierarquia e atualmente responsável pelo tráfico de drogas no Morro do Palácio, no Ingá, em Niterói, foi preso na noite de quarta-feira (02), em São Gonçalo.

Renato Santana de Almeida, conhecido como Renatinho, foi encontrado no bairro Nova Cidade, na Rua Tales Andrade. As investigações da Polícia Civil revelam que o 'número 01' do Morro do Palácio é o traficante Bozo, cujo nome é Anderson de Souza Leite.

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O suspeito foi preso após ações de inteligência realizadas pelos agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas de Niterói e São Gonçalo (DRFC- NSG). Renatinho não resistiu a abordagem dos policiais e foi levado à unidade policial para a realização dos procedimentos.

Renatinho tem três mandados de prisão em aberto pelos crimes de: tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.