Homem condenado por feminicídio é preso em Maricá

Foragido foi localizado graças à cooperação entre as polícias do Rio e da Bahia - Foto:

Foragido foi localizado graças à cooperação entre as polícias do Rio e da Bahia - Foto:

Um homem condenado a 23 anos de prisão por feminicídio na Bahia foi preso nesta quinta-feira (3) em Maricá. Fábio Santos das Virgens, que estava foragido, foi encontrado escondido em uma residência no bairro Jacaroá por agentes da 82ª DP (Maricá), com apoio da 59ª DP (Duque de Caxias) e de policiais da Bahia.

A condenação ocorreu após o assassinato da ex-companheira de Fábio, de 19 anos, em 2016, na cidade de Itapetinga, no interior baiano. Segundo as investigações, a mulher foi morta por asfixia com uma camisa. Após o crime, o acusado teria levado o corpo para o banheiro da residência e informado a vizinhos que havia cometido o assassinato.

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Confira o vídeo da prisão:





Divulgação/ Polícia Civil

Autor: Divulgação/ Polícia Civil | Descrição:

Fábio chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Militar da Bahia, mas recebeu liberdade provisória. Quando foi condenado pelo Tribunal do Júri de Itapetinga a 23 anos de reclusão, em regime fechado. Após a sentença, ele fugiu para o Rio de Janeiro, onde permaneceu escondido.

A prisão foi possível após cooperação entre as polícias do Rio de Janeiro e da Bahia. A ação faz parte da Operação Captura, realizada pela Polícia Civil do Rio para localizar e prender pessoas com mandados de prisão em aberto.