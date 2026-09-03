Passageira é impedida de sair de carro de aplicativo durante golpe do jogo do bicho

Uma ação integrada das polícias Civil e Militar resultou, nesta quarta-feira (02/09), na prisão de três pessoas envolvidas com o jogo do bicho que utilizavam corridas de aplicativo para recolher valores da contravenção. A ação começou após uma passageira ser impedida de deixar o veículo durante uma corrida e terminou com a prisão de três integrantes do grupo e a apreensão de dinheiro, anotações da contabilidade do esquema e máquinas caça-níqueis.

A passageira havia embarcado no carro de aplicativo para ir ao trabalho quando, durante o trajeto, o motorista teria feito diversas paradas para recolher dinheiro do jogo do bicho e a impedido de desembarcar antes do destino final. Após ser impedida de deixar o veículo, ela acionou a Delegacia Antissequestro (DAS). Policiais civis, em conjunto com militares do 18º BPM, realizaram um cerco e interceptaram o veículo na Avenida Geremário Dantas, na altura do Pechincha, próximo ao acesso à Linha Amarela. O motorista foi preso em flagrante e a passageira resgatada ilesa.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam maços de dinheiro e anotações relacionadas à contabilidade do jogo do bicho. A partir do trajeto realizado pelo veículo, equipes da DAS seguiram em diligências e localizaram dois pontos utilizados pelo grupo para a atividade criminosa.

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Em um ponto de apostas clandestinas, na Vila Valqueire, um homem foi preso em flagrante. Em outro imóvel, onde funcionavam máquinas caça-níqueis, uma mulher também foi presa. No local, os policiais apreenderam máquinas e uma motocicleta utilizada para transportar e repassar valores ao motorista.

Segundo a investigação, o dinheiro arrecadado pelo grupo tinha como destino final uma mulher apontada como responsável pelo recebimento dos valores. Ela foi identificada pelos policiais, mas não havia sido presa até a última atualização desta reportagem.

Os três presos foram autuados em flagrante por organização criminosa. As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes do grupo.