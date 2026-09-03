Menina de 8 anos é baleada durante tiroteio em ação da PM

Uma menina de oito anos foi baleada na perna durante um tiroteio na comunidade São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira (2). O confronto aconteceu após policiais militares que faziam um patrulhamento na região serem surpreendidos por disparos de criminosos.

A criança foi socorrida inicialmente na UPA de Queimados e depois transferida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, o Hospital da Posse. Segundo a unidade de saúde, ela apresentou melhora e recebeu alta médica na madrugada desta quinta-feira (3).

O caso provocou um protesto de moradores da comunidade, que se deslocaram até o Centro de Queimados após o episódio.

Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando foram atacados a tiros. A corporação ainda não confirmou se houve revide. A PM informou também que os policiais só souberam posteriormente que uma criança havia sido atingida.

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Nove crianças baleadas em 2026

O caso da menina de Queimados é o mais recente entre as ocorrências envolvendo crianças baleadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro neste ano. Ao menos nove crianças de zero a 11 anos foram atingidas por disparos entre 1º de janeiro e 2 de setembro, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado.

Em média, uma criança foi baleada por mês na região em 2026. Das nove vítimas, três morreram e seis ficaram feridas.

Apesar do número expressivo, houve redução em relação ao mesmo período de 2025. Entre 1º de janeiro e 2 de setembro daquele ano, 13 crianças foram baleadas. Três morreram e dez ficaram feridas.

Polícia Civil investiga

A ocorrência foi registrada na 55ª DP (Queimados). A Polícia Civil investiga as circunstâncias do confronto e tenta identificar de onde partiu o disparo que atingiu a menina.