Mulher é presa por envolvimento com quadrilha que desmontava veículos roubados

Ela é acusada de integrar uma quadrilha especializada no roubo de veículos que arrecadou R$ 30 milhões com a venda de peças - Foto: Divulgação

Ela é acusada de integrar uma quadrilha especializada no roubo de veículos que arrecadou R$ 30 milhões com a venda de peças - Foto: Divulgação

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), pertencentes ao 3º Comando de Policiamento Área (CPA), prenderam Flaviane de Assis dos Santos Martins, de 45 anos, membro da Organização Criminosa (TCP), na Rua São Vicente, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, com informações do Disque Denúncia (2253-1177).

“Flaviane” era um dos alvos de uma operação ocorrida em outubro de 2024, que revelou que a quadrilha, liderada pelo traficante Geonário Fernandes Pereira Moreno, conhecido como Genaro, que foi baleado e morto setembro do mesmo ano, durante uma operação 39º BPM (Belford Roxo) no Complexo de Santa Tereza, em Belford Roxo e, era responsável pela desmontagem de cerca de 80 veículos roubados ou furtados a cada semana, com o objetivo de comercializar suas peças e acessórios.

Nesse esquema criminoso, os veículos roubados/furtados eram levados para as comunidades da Guacha, Gogó da Ema e Santa Tereza, que estão sob a influência da facção Terceiro Comando Puro (TCP), onde eram desmontados, e suas peças eram armazenadas em depósitos alugados em nomes de laranjas.

Leia também:

Semana do Cinema 2026 oferece ingressos a R$ 10 em salas de todo o país; saiba como participar

Irmãs de adolescentes que morreram em São Gonçalo recebem alta de hospital





Em seguida, esses materiais eram enviados para o estado de São Paulo, por um criminoso conhecido como "Tobah", e Sidnei Carlos Alacrino De Oliveira Santos, apelidado de “Foca”, ainda em liberdade e com mandado de prisão em aberto, e de lá distribuídos para os estados de Goiás, Santa Catarina e Bahia, onde eram vendidos em ferros-velhos e lojas de autopeças, abastecendo o mercado clandestino de peças de veículos.

Diante dessas evidências, Flaviane foi levada à 54ª DP (Belford Roxo), onde foi confirmado um mandado de prisão, expedido pelo Órgão Judicial: Capital 2ª Vara Especializada Em Organização Criminosa - TJRJ, referente a prisão preventiva por formação de organização criminosa.

Após os trâmites legais, ela foi encaminhada a uma unidade prisional da SEPPEN/RJ, onde já se encontra sob custódia, à disposição da Justiça.