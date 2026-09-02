Irmãs de adolescentes que morreram em São Gonçalo recebem alta de hospital

As duas irmãs mais novas das adolescentes, de 3 e 6 anos, estavam internadas no Pronto-Socorro Infantil (PSI), no Zé Garoto, mas receberam alta nesta terça-feira (1º) - Foto: Layla Mussi

As duas irmãs mais novas das adolescentes, de 3 e 6 anos, estavam internadas no Pronto-Socorro Infantil (PSI), no Zé Garoto, mas receberam alta nesta terça-feira (1º) - Foto: Layla Mussi

As duas irmãs, de 3 e 6 anos, das adolescentes de 14 e 16 anos que morreram em um intervalo de poucas semanas, receberam alta nesta terça-feira (1º) do Pronto-Socorro Infantil (PSI), no Zé Garoto, em São Gonçalo. As crianças estavam internadas para investigação do quadro de saúde e testaram positivo para rinovírus. A menina de 6 anos também apresentou resultado positivo para chikungunya.

As mortes das adolescentes, que estudavam no Colégio Estadual Augusto Cezário Díaz André, no Pacheco, são investigadas pela Polícia Civil. O caso está sob responsabilidade da 72ª DP (São Gonçalo).

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De acordo com a Secretaria de Saúde Municipal, os exames realizados nas crianças para meningite, dengue, escarlatina e zika deram negativo. Já os testes para sarampo tiveram resultado inconclusivo. Uma nova coleta de amostras está prevista para sábado (5), conforme orientação do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen).

A adolescente de 16 anos morreu em 29 de julho, após ser atendida na Umpa do Pacheco e transferida para o Hospital Luiz Palmier. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a causa foi insuficiência renal aguda.

A irmã, de 14 anos, morreu em 22 de agosto. Os exames deram negativo para dengue, meningite e rubéola, mas o resultado para sarampo também foi inconclusivo. A causa da morte ainda depende do laudo do Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a Secretaria de Saúde, as cadernetas de vacinação das adolescentes e das crianças estavam atualizadas, incluindo as doses contra o sarampo.

No dia 26, quatro dias após a morte da segunda adolescente, a escola foi temporariamente fechada para higienização. As aulas foram retomadas no dia seguinte, quando uma equipe da da rede municipal de Saúde foi ao local verificar as cadernetas de vacinação dos estudantes e aplicar vacinas com autorização dos responsáveis.

Nesta quinta-feira (3), uma equipe do Programa Saúde na Escola (PSE) estará no colégio, das 13h às 16h, para vacinar alunos conforme critérios do Programa Nacional de Imunização (PNI).