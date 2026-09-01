Presos falsos prestadores de serviço que invadiam casas para roubar vítimas

Dois integrantes de um grupo criminoso que se passava por prestadores de serviço para ter acesso às casas das vítimas e praticar os assaltos foram presos nesta terça, 1º de setembro, por policiais civis da 32ª DP (Taquara). Os criminosos utilizavam uma plataforma virtual de contratação de serviços para escolher os alvos em diferentes bairros da cidade. O líder do bando possui 19 anotações por roubo e quatro mandados de prisão em aberto. Ele e sua companheira foram capturados em uma casa no bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio.

As diligências tiveram início a partir do registro de ocorrência de um roubo ocorrido no dia 20 de agosto, em uma residência na Taquara, em Jacarepaguá. Na ocasião, uma moradora contratou, por meio da plataforma, um serviço de reparos residenciais e acabou recebendo os criminosos em sua própria casa. Após entrarem no imóvel, os falsos prestadores anunciaram o assalto, fizeram a vítima refém e a amarraram. Em seguida, roubaram diversos pertences de valor e a obrigaram a realizar transferências via Pix para contas de terceiros.

Leia também:

Nova facção criminosa se articula dentro de presídios do Rio

Operação da PM prende 5 suspeitos, entre eles acusados de participação de roubo em condomínio em Itaboraí





A partir do fato, os agentes realizaram um intenso trabalho investigativo e identificaram os responsáveis pelo crime. O grupo utilizava o mesmo modus operandi com todas as vítimas, entrando nos imóveis sem levantar suspeitas para, posteriormente, assaltá-las.

Nesta terça-feira, os agentes localizaram dois dos três alvos em uma residência em Madureira. Entre os presos está o líder do grupo. A outra presa é apontada como responsável por receber as transferências realizadas pela vítima durante o roubo. As diligências continuam para capturar o terceiro integrante do bando.